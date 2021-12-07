Байден согласовал позиции с лидерами европейских стран до разговора с Путиным
Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным побеседовал с главами стран-партнеров в Европе
Об этом сообщили в Белом доме.
Байден согласовал свои позиции с лидерами Великобритании, Италии, Германии и Франции.
"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российских сил на границах Украины, а также усиливающейся риторикой со стороны России. Они призвали РФ к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатические усилия, особенно через Нормандский формат, являются единственным способом для разрешения конфликта на Донбассе путем исполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
"Они договорились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, по скоординированному и всеобъемлющему подходу", - говорится в сообщении.
Кроме того, они заявили о преданности действиям, направленным на поддержание мира и безопасности в Европе и напомнили, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной в рамках "нормандской четверки" под эгидой Франции и Германии.
- Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.
- Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.65Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное