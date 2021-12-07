Байден согласовал позиции с лидерами европейских стран до разговора с Путиным

Об этом сообщили в Белом доме.

Байден согласовал свои позиции с лидерами Великобритании, Италии, Германии и Франции.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российских сил на границах Украины, а также усиливающейся риторикой со стороны России. Они призвали РФ к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатические усилия, особенно через Нормандский формат, являются единственным способом для разрешения конфликта на Донбассе путем исполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран отметили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Они договорились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, по скоординированному и всеобъемлющему подходу", - говорится в сообщении. пресс-службе Елисейского дворца отметили, что лидеры пяти стран поделились своими мыслями о росте напряженности между РФ и Украиной. Кроме того, они заявили о преданности действиям, направленным на поддержание мира и безопасности в Европе и напомнили, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной в рамках "нормандской четверки" под эгидой Франции и Германии. Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.

Впоследствии президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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