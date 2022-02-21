Байден согласился встретиться с Путиным. Если Россия не будет нападать на Украину

Об этом сообщил Елисейский дворец, передает Еспресо.TV.



"Президент республики разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки господином Джо Байденом, а также с президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным.



Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по безопасности и стратегической стабильности в Европе.



Президенты Байдена и Путина приняли принцип такого саммита", - отмечается в сообщении.



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По данным пресс-службы Макрона, стороны договорились, что их встречу подготовят главы колокольно-политических ведомств обеих стран - Энтони Блинкен и Сергей Лавров, которые должны увидеть друг друга "в четверг, 24 февраля".



Отдельно отмечается, что Байден и Путин смогут провести переговоры "только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину".



Макрон также присоединится к подготовке переговоров.



Немного погодя факт договоренности о встрече Байдена с Путиным официально подтвердили в Белом доме.



"Как неоднократно давал понять президент (Байден – ред.), мы стремимся продолжать дипломатию до момента начала вторжения. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться на этой неделе в Европе при условии, что Россия не начнет военные действия. Президент Байден в принципе согласился. на встречу с президентом Путиным после этой встречи (Блинкена из Лаврова – ред.), опять же, если вторжение не произойдет», – говорится в заявлении Джен Псаки.



"Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень ускоряет и продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.





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