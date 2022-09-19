Об этом сообщает CBS .

По его словам, речь идет об участии американских военных.

"Да (силы США будут защищать, - ред.), если на самом деле будет беспрецедентное нападение Китая", - подчеркнул Байден.

Несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости, добавил американский президент.

Отметим, Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил своим военным о необходимости захвата Тайваня до 2027 года.

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