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Байден: Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая

19 сентября, 2022 понедельник
08:14
Мир

Президент США Джо Байден заверил, что США намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Об этом сообщает CBS .

По его словам, речь идет об участии американских военных.

"Да (силы США будут защищать, - ред.), если на самом деле будет беспрецедентное нападение Китая", - подчеркнул Байден.

Несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости, добавил американский президент.

Отметим, Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.

  • Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил своим военным о необходимости захвата Тайваня до 2027 года.

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Китай
Тайвань
США
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