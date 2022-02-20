Байден собирает посвященный Украине Совет нацбезопасности

Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки передает Еспресо.TV.



По словам Псаки, представители команды президента США по национальной безопасности регулярно информируют Байдена о ситуации в Украине.



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"Они подтвердили, что Россия может начать атаку против Украины в любой момент", – говорится в заявлении Псаки.

За последние несколько дней ситуация безопасности на востоке Украины существенно ухудшилась.

За сутки 19 февраля российские гибридные силы 136 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли, четверо получили ранения.