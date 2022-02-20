Байден собирает посвященный Украине Совет нацбезопасности
Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации безопасности вокруг Украины
Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки передает Еспресо.TV.
По словам Псаки, представители команды президента США по национальной безопасности регулярно информируют Байдена о ситуации в Украине.
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"Они подтвердили, что Россия может начать атаку против Украины в любой момент", – говорится в заявлении Псаки.
- За последние несколько дней ситуация безопасности на востоке Украины существенно ухудшилась.
- За сутки 19 февраля российские гибридные силы 136 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли, четверо получили ранения.
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