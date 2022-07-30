Байден снова заразился коранавирусом
Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус
Об этом Джо Байден сообщил в Twitter.
У президента США нет симптомов коронавируса.
"Друзья, сегодня я снова получил положительный результат на COVID. Это случается с малым количеством людей. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности всех вокруг. Я все еще работаю и скоро вернусь", - написал Джо Байден.
- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила , что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу. 23 июля стало известно, что Джо Байден переносит заболевание в лёгкой форме.
- 25 июля, его врач сообщил, что президент США почти лишился основных симптомов COVID-19. 27 июля Байден завершил курс лечения от коронавируса, но еще находится на самоизоляции.
- 29 июля Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19.
- Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
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