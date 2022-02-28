Байден снова созывает лидеров ЕС, НАТО, Канады, Японии и Великобритании для обсуждения войны в Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова созывает мировых лидеров, чтобы обсудить военный конфликт в Украине, который разрешила Российская Федерация
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что эта встреча будет закрытой для СМИ. По ее завершению Трюдо выйдет к прессе с заявлением по Украине.
- Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной.
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