Байден снова созывает лидеров ЕС, НАТО, Канады, Японии и Великобритании для обсуждения войны в Украине

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.



"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркивают, что эта встреча будет закрытой для СМИ. По ее завершению Трюдо выйдет к прессе с заявлением по Украине.



Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной.