Байден сказал Зеленскому, что США передадут Украине небольшое количество ракет ATACMS, - NBC News

Об этом сообщает NBC News.

Журналисты отмечают, что получили информацию от трех официальных лиц США и представителя Конгресса. В то же время, пока не разглашается, когда ракеты ATACMS будут доставлены в Украину, или когда об этом будет объявлено публично.

"Президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия для помощи в войне с Россией", - говорится в сообщении.

Визит Зеленского в США