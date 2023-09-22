Байден сказал Зеленскому, что США передадут Украине небольшое количество ракет ATACMS, - NBC News
В ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS
Об этом сообщает NBC News.
Журналисты отмечают, что получили информацию от трех официальных лиц США и представителя Конгресса. В то же время, пока не разглашается, когда ракеты ATACMS будут доставлены в Украину, или когда об этом будет объявлено публично.
"Президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия для помощи в войне с Россией", - говорится в сообщении.
Визит Зеленского в США
18 сентября Владимир Зеленский начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. После встречи США объявили о новом пакете помощи на $325 млн.
21 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии, уже достигшей $46 млрд.
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