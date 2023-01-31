Байден сказал "нет". Президент США высказался по поводу поставки Украине F-16
Президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16
Об этом сообщает AFP.
По информации, обнародованной журналистами, Байден ограничился лишь кратким "нет", не назвав причин.
Об этом также написал в Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш.
"На вопрос нашей журналистки Юли Ярмоленко предоставят ли США Украине истребители F-16, Джо Байден ответил "нет", - говорится в сообщении.
Позже Ярышсообщил , что вопрос был задан, когда Джо Байден выходил из вертолета и на короткое время подошел к прессе, а свой ответ он не уточнял.
"Раньше в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16. Попробуем получить более детальные разъяснения", - написал он.
- 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
- Польша готова передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
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