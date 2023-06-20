Байден сказал, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"
Американский президент Джо Байден считает, что отношения между Соединенными Штатами и КНР находятся на "правильном пути", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу
Об этом передает Reuters .
На вопрос об американо-китайских отношениях он заметил: "Мы здесь на правильном пути". А что касается визита госсекретаря в Китай, то Байден чувствует, что прогресс был достигнут.
"Он был", – сказал американский лидер.
Байден похвалил Блинкена, совершившего поездку в Пекин и общавшегося с лидерами страны: "Он сделал отличную работу".
Встреча Блинкена с Си Цзиньпином
6 июня отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином. Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
18 июня Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин и стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. Тогда министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США провели переговоры. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.
Впоследствии Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Китайский лидер заявил, что Китай уважает интересы США и не намерен противостоять или заменять Соединенные Штаты, а также призвал две страны действовать с ответственностью за мир, содействовать глобальному миру и сотрудничать в одном направлении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное