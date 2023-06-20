Об этом передает Reuters .

На вопрос об американо-китайских отношениях он заметил: "Мы здесь на правильном пути". А что касается визита госсекретаря в Китай, то Байден чувствует, что прогресс был достигнут.

"Он был", – сказал американский лидер.

Байден похвалил Блинкена, совершившего поездку в Пекин и общавшегося с лидерами страны: "Он сделал отличную работу".

Встреча Блинкена с Си Цзиньпином

6 июня отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином. Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.

18 июня Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин и стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. Тогда министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США провели переговоры. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.

Впоследствии Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Китайский лидер заявил, что Китай уважает интересы США и не намерен противостоять или заменять Соединенные Штаты, а также призвал две страны действовать с ответственностью за мир, содействовать глобальному миру и сотрудничать в одном направлении.