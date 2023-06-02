Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Академии военно-воздушных сил США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, он предупредил выпускников, что они будут поступать на службу во все более нестабильном мире, ссылаясь на вызовы со стороны России и Китая.

По словам Байдена, НАТО, несмотря на попытку президента России Владимира Путина сломать Альянс своим вторжением в Украину, становится все сильнее. И это подкрепляется, в частности, недавним принятием Финляндии, а "вскоре и Швеции".

"Это произойдет, я вам обещаю", - подчеркнул он.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, Турция считает террористами.

Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется, что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон.

30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.