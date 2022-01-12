Байден считает штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота
Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, произошедший в январе 2021 года, попыткой государственного переворота
Об этом он заявил во время выступления в Атланте, передает The Independent.
"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял проигравший бывший президент (Дональд Трамп, - ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп, - ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - сказал Байден.
Он отметил, что тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".
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"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, предпринявших попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации... ", – заметил президент США.
По его словам, в 2021 году произошла попытка "украсть у народа выборы 2020 года".
"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил он.
- Напомним, 6 января поклонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США и здание Конгресса. Работа парламента была прервана
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- По состоянию на утро 7 января Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
- Впоследствии участника штурма Капитолия США в январе 2021 года жителя Флориды Пола Ходжкинса приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
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