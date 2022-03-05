Байден – россиянам: "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины"

Об этом сообщает официальный Twitter Государственного департамента США.



Байден не верит, что россияне хотят войны против Украины.



"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказал президент США Джо Байден.

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