Байден – россиянам: "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины"
Президент США Джо Байден обратился к россиянам из-за военного вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает официальный Twitter Государственного департамента США.
Байден не верит, что россияне хотят войны против Украины.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказал президент США Джо Байден.
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