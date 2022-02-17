Байден: Россия может вторгнуться в Украину под фальшивым флагом в течение нескольких следующих дней

Об этом сообщает CNN.



"Все признаки того, что у нас есть, это то, что они (россияне, - ред.) готовы пойти на Украину, атаковать Украину. Я чувствую, что это произойдет в течение следующих нескольких дней", - заявил Байден.



Он добавил, что у США есть основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом".



Кроме того, Байден заявил, что российская реакция на ответы США по гарантиям безопасности получена, однако он сам еще документ не читал. Президент США добавил, что Путину звонить по телефону не планирует.

Напомним, в четверг, 17 февраля, советник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан получил официальную письменную реакцию России на ответы США по "гарантиям безопасности". Россия заявила, что США выбрали только "удобные темы" и "перекрутили смысл".