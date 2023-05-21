Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7 в японской Хиросиме.

Он сказал, что Россия потеряла в боях на Бахмутском направлении около 100 000 военных.

"Бахмут. Есть вопрос: утрачен он или нет. А правда в том, что более 100 000 россиян потеряли в Бахмуте. Это компенсировать очень тяжело. Бахмут - это опустошенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск", - подчеркнул Байден.

Президент США говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и участия в нем истребителей F-16. Он считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте.