Байден: РФ в боях за Бахмут потеряла 100 тыс. бойцов
Президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек
Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7 в японской Хиросиме.
Он сказал, что Россия потеряла в боях на Бахмутском направлении около 100 000 военных.
"Бахмут. Есть вопрос: утрачен он или нет. А правда в том, что более 100 000 россиян потеряли в Бахмуте. Это компенсировать очень тяжело. Бахмут - это опустошенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск", - подчеркнул Байден.
Президент США говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и участия в нем истребителей F-16. Он считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте.
- 20 мая главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о якобы взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая утром СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере контроля ВСУ над городом Бахмут Донецкой области. Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров заявил об ошибке и отметил, что президент отрицал взятие Бахмута. Затем Зеленский опроверг цитирование медиа его слов о якобы утрате контроля над городом
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый днем 21 мая заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части Бахмута.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение , что дает возможность уничтожать россиян - врагу в подконтрольной части города приходится обороняться.
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