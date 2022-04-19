Байден решил баллотироваться на второй президентский срок, - The Hill

Об этом сообщает The Hill .

По информации издания, Джо Байден рассказал, что попытается переизбраться на должность в 2024 году, бывшему президенту США Бараку Обаме.

"Я считаю, что он считает себя единственным, кто сможет победить Дональда Трампа. Я не думаю, что он считает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый важный фактор", - отметил источник, знакомый с содержанием беседы Байдена и Обамы.

В Белом доме не комментировали разговор двух политиков. Однако один из советников Байдена подчеркнул, что действующий президент сам публично заявлял, что намерен переизбираться. В частности, он сказал о своих планах баллотироваться на президентских выборах в марте на пресс-конференции в Брюсселе.

Джо Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет. В начале второго срока, если ему удастся переизбраться, Байдену исполнится 82 года.

23 декабря 2021 года Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок , если позволит состояние здоровья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb