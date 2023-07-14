Об этом сообщило издание CNN.

Стало известно, что всего США имеют более 100 000 военнослужащих в Европе, и это количество возросло с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Согласно новому распоряжению, резервисты примут участие в операции "Атлантическая решимость" — постоянном ротационном развертывании, которое укрепляет НАТО и его восточный фланг.

Добавляется, что недавно подписанный указ определяет операцию "Атлантическая решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, которая предоставляет резервистам такие же преимущества, как военнослужащим срочной службы.

"Это новое назначение принесет пользу военнослужащим и их семьям благодаря расширению полномочий, льгот и доступа к силам и средствам Резервного компонента", - заявил на прессбрифинге директор Оперативного управления Объединенного штаба США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

По словам представителя оборонного ведомства, отправка этих резервистов, вероятно, займет около шести месяцев. Дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения, а также в медицинских областях, таких как стоматология и здравоохранение.

С 2014 года американские войска развернуты в Европе в рамках операции "Атлантическая решительность" по сотрудничеству с союзниками и партнерами в регионе.