Байден разрешил экстрадицию первого узника из закрытой тюрьмы Гуантанамо

Об этом рассказывает DW .



Подданный Марокко стал первым заключенным спецтюрьмы США на арендованной Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, которого администрация американского президента Джозефа Байдена передала за границу. О передаче сообщила в понедельник, 19 июля, пресс-служба Пентагона.



"В 2016 году Совет по периодическому пересмотру (PRB) определил, что содержание Абдулы Латифа Насира под стражей в соответствии с военным правом больше не является необходимым для защиты от сохранения значительной угрозы национальной безопасности США", - пояснили в оборонном ведомстве.



"В связи с этим PRB рекомендовал разрешить репатриацию Насира в его родную страну - Марокко - при условии соблюдения гарантий безопасности и гуманного обращения с ним", - добавили в Пентагоне. Там напомнили, что процедуру не удалось завершить при администрации президента США Барака Обамы.



Таким образом, как отмечает агентство Reuters, численность заключенных в пенитенциарном учреждении сократилось до 39. Марокканец находился там с 2002 года.



Ранее Байден заявлял о намерении избавиться от спецтюрьмы в Гуантанамо. В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Псаки говорила, что Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на Кубе.



По словам Псаки, команда президента работала по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованных от предыдущей администрации".



Отметим, в свое время президент-демократ Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо. Его преемник на посту президента Дональд Трамп отмечал необходимость сохранить тюрьму на Кубе.



Обама обещал закрыть заведение еще в 2007 году, во время избирательной кампании, когда его оппонентом на выборах президента был покойный сенатор Джон Макккейн. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".



Намерениям Обамы помешал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в января 2018 года подписал указ, согласно которому тюрьма не должна была быть ликвидирована.



На апрель 2019 года в Гуантанамо оставались 40 заключенных. Некоторые из заключенных утверждали, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитация утопления.



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