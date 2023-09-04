Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии.

Об этом пишет Reuters.

"Я разочарован... но я собираюсь увидеться с ним", - сказал Байден, но не уточнил подробности предстоящей встречи.

Отмечается, что Байден посетит Индию 7-10 сентября для участия в саммите стран G20, а затем совершит визит во Вьетнам, поскольку его администрация стремится укрепить отношения Соединенных Штатов со странами Азии.

Глава КНР, скорее всего, пропустит саммит. Пекин будет представлять на встрече в Нью-Дели премьер-министр Китая Ли Цян.

В то же время Байден добавил, что ждет своей поездки.

"Я хочу немного больше... координации. Я думаю, что они обе (Индия и Вьетнам, - ред.) хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", - подчеркнул Байден.

Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.