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Байден рассматривает возможность поездки в Европу к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, - NBC

26 января, 2023 четверг
17:55
Мир

Президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить Европу в феврале в знак поддержки Украины после года полномасштабной войны РФ

Об этом информирует NBC.

Чиновники администрации сообщили, что Байден рассматривает возможность поездки в Европу к годовщине вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

В Белом доме надеются привлечь внимание к стойкости страны против жестокой военной кампании страны-спонсора терроризма и подтвердить солидарность США с украинцами, ведь "конфликт переходит в новую фазу".

Рассматривается несколько мест для посещения, в том числе Польша.

Три официальных лица США рассказали, что представители администрации Байдена также обсуждали объявление еще одного крупного пакета военной помощи для Украины, посвященного годовщине вторжения РФ.

Окончательные решения по поездке президента не приняты.

Спикер совета национальной безопасности Штатов заявил: "Сейчас у нас нет никаких планов поездок на годовщину". В то же время представитель администрации сказал, что "планирование годовщины продолжается, и мы изучаем разные варианты, которые США могут сделать для поддержки Украины, но еще ничего не установлено или принято".

  • Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
  • Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
  • 14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.
  • 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.
  • Вчера Байден сказал, что Штаты вместе с союзниками предоставят Украине артиллерийские системы, боеприпасы и системы запуска ракет и ПВО.

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президент США
Джо Байден
война с Россией
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