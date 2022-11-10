Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
Администрация США выполняет далеко не все просьбы Украины и отказалась создавать бесполетную зону
Об этом Джо Байден сообщил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс, текстовую трансляцию которой представляет The New York Times.
"Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной", - сказал он.
Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами большой дальности, потому что президент "не хочет", чтобы вооруженные силы Украины начали бомбардировать территорию РФ.
- Напомним, Байден заявил , что приказ России об отступлении войск из Херсона на левый берег реки Днепр показал, что у Москва есть реальные проблемы с вооруженными силами. И отметил, что Херсон сдали только после выборов в США.
- Байден также рассчитывает после промежуточных выборов на продолжение двухпартийной поддержки противостояния российской агрессии в Украине.
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