Байден рассказал, в какие страны США перебросят дополнительные военные подразделения
Президент США Джо Байден объявил, что на фоне российской агрессии против Украины будет увеличено американское военное присутствие в Европе
Об этом сообщает CNN .
Соответствующее заявление Байден сделал во время саммита НАТО в Мадриде.
"Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать то, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям – на земле, в воздухе, на море", - сказал Байден.
Он уточнил, что США намерены увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса США. В Румынии на ротационной основе будет содержаться дополнительная бригада численностью 3 тыс. человек. Кроме того, увеличат количество военных в странах Балтии.
Также США отправят две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию и развернут системы ПВО и другие военные силы в Германии и Италии.
- 28 мая Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят два новых эсминца на военно-морскую базу Рота в Испании.
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