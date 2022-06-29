Об этом сообщает CNN .

Соответствующее заявление Байден сделал во время саммита НАТО в Мадриде.

"Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать то, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям – на земле, в воздухе, на море", - сказал Байден.

Он уточнил, что США намерены увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса США. В Румынии на ротационной основе будет содержаться дополнительная бригада численностью 3 тыс. человек. Кроме того, увеличат количество военных в странах Балтии.

Также США отправят две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию и развернут системы ПВО и другие военные силы в Германии и Италии.

28 мая Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят два новых эсминца на военно-морскую базу Рота в Испании.

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