Байден рассказал, посетит ли Украину во время европейского турне

Об этом сообщает CNN.

"Это зависит от обстоятельств", – сказал Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину. Он сказал, что не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".

На очередной вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет находиться в Германии и Испании на саммитах G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этой поездки маловероятно".

На вопрос о том, уверен ли он, что Украина станет членом Европейского Союза, Байден сказал журналистам, что считает, что это очень вероятно.

17 июня Байден подтвердил пропажу американцев в Украине и призвал не посещать страну.

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