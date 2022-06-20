Байден рассказал, посетит ли Украину во время европейского турне
Президент США заявил, что вряд ли посетит Украину во время своего европейского тура в ближайшие выходные
Об этом сообщает CNN.
"Это зависит от обстоятельств", – сказал Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину. Он сказал, что не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".
На очередной вопрос, ожидается ли, что он поедет в Украину, пока будет находиться в Германии и Испании на саммитах G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этой поездки маловероятно".
На вопрос о том, уверен ли он, что Украина станет членом Европейского Союза, Байден сказал журналистам, что считает, что это очень вероятно.
- 17 июня Байден подтвердил пропажу американцев в Украине и призвал не посещать страну.
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