Байден рассказал, как инцидент со шпионским шаром повлияет на отношения с Китаем
Джо Байден заявил, что инцидент со сбитым в США китайским разведывательным воздушным шаром не ухудшит отношения между Вашингтоном и Пекином
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
На вопрос, ослабит ли инцидент с воздушным шаром американо-китайские отношения, президент США ответил отрицательно.
"Нет. Мы четко дали понять Китаю, что собираемся делать. Они понимают нашу позицию. Мы не собираемся отступать. Мы поступили правильно. И здесь речь не идет о послаблении или усилении; это просто реальность", - сказал Байден.
В то же время 7 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что ситуация с китайским шпионским аэростатом в небе США не способствует улучшению и так напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.
- 3 февраля администрация Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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