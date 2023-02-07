Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

На вопрос, ослабит ли инцидент с воздушным шаром американо-китайские отношения, президент США ответил отрицательно.

"Нет. Мы четко дали понять Китаю, что собираемся делать. Они понимают нашу позицию. Мы не собираемся отступать. Мы поступили правильно. И здесь речь не идет о послаблении или усилении; это просто реальность", - сказал Байден.

В то же время 7 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что ситуация с китайским шпионским аэростатом в небе США не способствует улучшению и так напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.