Видео Байден опубликован в instagram.

Президент США с улыбкой заверил, что у него все хорошо, он продолжит выполнять свои обязанности.

"Я думаю, вы слышали, что сегодня утром я получил положительный тест на COVID. Но я дважды вакцинировался и получил две бустерные дозы, поэтому симптомы легкие", - сказал Джозеф Байден.

Байден также поблагодарил всех, кто беспокоится из-за его здоровья.

Белый дом будет предоставлять ежедневную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять полные должностные обязанности, находясь в изоляции. Предыдущий тест на COVID у президента был во вторник, 19 июля, тогда у него был отрицательный результат.

Утром 21 июля 79-летний президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус.

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