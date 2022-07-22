Байден рассказал, как чувствует себя после положительного теста на коронавирус
Президент США Джо Байден записал видеообращение после того, как получил положительный тест на коронавирус
Видео Байден опубликован в instagram.
Президент США с улыбкой заверил, что у него все хорошо, он продолжит выполнять свои обязанности.
"Я думаю, вы слышали, что сегодня утром я получил положительный тест на COVID. Но я дважды вакцинировался и получил две бустерные дозы, поэтому симптомы легкие", - сказал Джозеф Байден.
Байден также поблагодарил всех, кто беспокоится из-за его здоровья.
Белый дом будет предоставлять ежедневную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять полные должностные обязанности, находясь в изоляции. Предыдущий тест на COVID у президента был во вторник, 19 июля, тогда у него был отрицательный результат.
- Утром 21 июля 79-летний президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус.
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