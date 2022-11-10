Об этом Джо Байден сообщил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, текстовую трансляцию которой представляет "The New York Times".

"В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии в Украине", – отметил Байден.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что, например, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелли подтвердил поддержку по оказанию помощи Украине, ожидается, что администрация Байдена может столкнуться с более жестким сопротивлением в этом вопросе.

Напомним, в США прошли промежуточные выборы: по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная – от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.

Действующий президент США и лидер демократов Джо Байден заявил , что доволен предварительными результатами выборов.

Его конкурент, Дональд Трамп "кое-что разочарован" результатами выборов и все же считает их победными для республиканцев.

Что касается Украины, то Байден даже предположил , что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.

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