Об этом сообщило издание Kyodo.

"Они не ответили положительно на это предложение, но оно все еще на столе. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби сделал это заявление за день до того, как Байден должен провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, на котором главным пунктом повестки будет быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который трижды лично встречался с Кимом, администрация Байдена пытается добиться прогресса в направлении денуклеаризации через многочисленные каналы с участием официальных лиц, но не на самом высоком уровне.

Предложение встречи на самом высоком уровне, обнародованное Кирби без уточнения, когда она была сделана, свидетельствует о том, что администрация Байдена активизирует усилия по налаживанию контактов с Северной Кореей.

В связи с этим Мира Рапп-Гупер, старший директор Совета национальной безопасности США по делам Восточной Азии, заявила на мероприятии аналитического центра, что администрация прилагает особые усилия, чтобы пригласить Северную Корею сесть за стол переговоров в течение последних недель.

Она сказала, что такие попытки усилились после того, как месяц назад американский солдат, дислоцированный в Южной Корее, без разрешения пересек хорошо вооруженную границу с Северной Кореей.

Ссылаясь на отсутствие реакции Пхеньяна на обращение администрации Байдена, Кирби добавил: "Но при отсутствии такой реакции, а пока он не проявил никакого интереса к этому, мы должны убедиться, что мы готовы во всех других отношениях защищать наши интересы национальной безопасности и интересы наших корейских и японских союзников".

"Это значит, что мы должны разместить в регионе больше сил и средств, которые у нас есть, и мы, безусловно, рассмотрим возможность сделать это снова в будущем, если потребуется", - отметил он.

Кроме того, шпионское агентство Южной Кореи выявило признаки того, что Северная Корея готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, который должен совпасть с первым в истории самостоятельным трехсторонним саммитом.