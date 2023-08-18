Байден пытается встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "без предварительных условий"
Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова
Об этом сообщило издание Kyodo.
"Они не ответили положительно на это предложение, но оно все еще на столе. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби сделал это заявление за день до того, как Байден должен провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, на котором главным пунктом повестки будет быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.
В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который трижды лично встречался с Кимом, администрация Байдена пытается добиться прогресса в направлении денуклеаризации через многочисленные каналы с участием официальных лиц, но не на самом высоком уровне.
Предложение встречи на самом высоком уровне, обнародованное Кирби без уточнения, когда она была сделана, свидетельствует о том, что администрация Байдена активизирует усилия по налаживанию контактов с Северной Кореей.
В связи с этим Мира Рапп-Гупер, старший директор Совета национальной безопасности США по делам Восточной Азии, заявила на мероприятии аналитического центра, что администрация прилагает особые усилия, чтобы пригласить Северную Корею сесть за стол переговоров в течение последних недель.
Она сказала, что такие попытки усилились после того, как месяц назад американский солдат, дислоцированный в Южной Корее, без разрешения пересек хорошо вооруженную границу с Северной Кореей.
Ссылаясь на отсутствие реакции Пхеньяна на обращение администрации Байдена, Кирби добавил: "Но при отсутствии такой реакции, а пока он не проявил никакого интереса к этому, мы должны убедиться, что мы готовы во всех других отношениях защищать наши интересы национальной безопасности и интересы наших корейских и японских союзников".
"Это значит, что мы должны разместить в регионе больше сил и средств, которые у нас есть, и мы, безусловно, рассмотрим возможность сделать это снова в будущем, если потребуется", - отметил он.
Кроме того, шпионское агентство Южной Кореи выявило признаки того, что Северная Корея готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, который должен совпасть с первым в истории самостоятельным трехсторонним саммитом.
- 5 августа 2023 года постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".
- 6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны.
- А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.
- 14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне.
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