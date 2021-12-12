Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Байден - Путину: Россия будет платить "ужасную цену"

Байден - Путину: Россия будет платить "ужасную цену"

12 декабря, 2021 воскресенье
07:47
война с Россией Байден и Путин

Россия заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину в новых направлениях

Как заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, он прямо сказал об этом президенту России Владимиру Путину во время их последних переговоров, передает Reuters.

"Я абсолютно четко дал понять президенту Путину, что если он двигается против Украины, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - отметил Байден, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции в Уилмингтоне (штат Делавер), где он проводит эти выходные.

Читайте также: Николай Княжицкий: О Путине и Пушкине

По его словам, в таком случае положение России в мире "заметно изменится".

В то же время Байден добавил, что возможность отправки американских наземных войск в Украину "никогда не рассматривалась", хотя Соединенные Штаты и НАТО при новых российских ударах должны будут направить больше сил на восточный фланг стран НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
санкции
Джо Байден
санкции против России
антиросийськие санкции
НАТО
Читайте также:
9 декабря, 2021 четверг
"Не дай Бог, чтобы подписали какие-нибудь документы": политолог заявил, что общаться с Путиным Зеленский должен при свидетелях
Олександр Усик
9 декабря, 2021 четверг
Промоутер "поставил точку" в разговорах о следующем сопернике Усике
Байден
title.author
10 декабря, 2021 пятница
Байден поставил на место Зеленского. Все о переговорах и санкциях против Портнова
Киев
+6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.85
    Покупка 26.85
    Продажа 27.13
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
12 декабря
07:22
В зоне ООС
11 декабря на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - раненый
06:48
Ломаченко победил Комми в бою за интерконтинентальный титул WBO
06:48
Обновлено
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция боя
2021, суббота
11 декабря
22:58
Страны G7 призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"
22:39
Ломаченко – Комми: украинец назвал самые опасные качества соперника
22:02
Гол Роналду принес МЮ победу над "Норвичем" в АПЛ
21:57
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин создает искусственную конфронтацию, чтобы предотвратить внутреннюю дестабилизацию в России, - Портников
21:41
ООС
Российские оккупанты на Донбассе ранили второго за сутки украинского военного
21:27
"Ворскла" не смогла выиграть у "Львова" в чемпионате Украины
21:11
Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций
20:55
Игорь Кузин
В Минздраве пояснили, почему не ослабляют карантин, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19
20:28
Из-за угрозы российской агрессии в Украину летит представительница Госдепа США
19:49
В Украине презентовали мобильное приложение для туристов, заблудившихся в горах
19:20
Пограничники не впустили в Украину российскую певицу, которая гастролировала в оккупированном Крыму
18:50
"Верес" сыграл вничью с "Рухом" в чемпионате Украины
18:37
Blue Origin
Космический корабль Безоса New Shepard совершил третий туристический полет
18:22
Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге, дожде и туманах на Андрея
17:52
Биатлон: сборная Украины показала лучший результат сезона в эстафете
17:31
Заместитель министра внутренних дел извинился за скандальное поведение на блокпосту в Краматорске
17:15
11 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
16:48
Зинченко помог "Манчестер Сити" удержать лидерство в чемпионате Англии
16:22
Эксклюзив
Русские военные
Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный
16:09
"Шахтер" победил "Александрию" и оторвался от "Динамо" в УПЛ
15:49
Замглавы КСУ Головатого избрали в руководство Венецианской комиссии
15:33
Фьюри позвонил по телефону Усику и засыпал его угрозами
15:01
В Киеве заминировали психбольницу
14:52
НАТО
В МИД Грузии отреагировали на заявление России о недопустимости вступления страны в НАТО
14:29
В США торнадо унес жизни не менее полусотни человек
14:01
Ломаченко - Комми: обидчик украинца дал прогноз на бой
13:42
Всемирный банк
Всемирный банк предоставил Украине $150 млн
13:18
Монастырский отстранил от должности своего заместителя, который угрожал полицейским на блокпосту в Краматорске
12:49
В МИД Британии пообещали России "тяжкие последствия" в случае вторжения в Украину
12:22
Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье
Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии, - Кулеба
11:46
Украина получила от ЕС кредит на 50 млн евро на вакцины от коронавируса
11:25
В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером, посадившим самолет с Протасевичем
10:50
вакцина CoronaVac
В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac
10:31
Карлсен деклассировал россиянина и защитил звание чемпиона мира по шахматам
10:10
Блинкен посвятил первую встречу с главой МИД Германии Бербок угрозе вторжения РФ в Украину
10:00
PR
Дед Мороз
Начало новогодней суеты и подготовки к самому ожидаемому празднику года ознаменовалось стартом новогодней акции от бренда рюкзаков и канцелярии YES
09:51
Николай Княжицкий: О Путине и Пушкине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV