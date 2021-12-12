Байден - Путину: Россия будет платить "ужасную цену"

Как заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, он прямо сказал об этом президенту России Владимиру Путину во время их последних переговоров, передает Reuters.



"Я абсолютно четко дал понять президенту Путину, что если он двигается против Украины, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - отметил Байден, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции в Уилмингтоне (штат Делавер), где он проводит эти выходные.



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По его словам, в таком случае положение России в мире "заметно изменится".



В то же время Байден добавил, что возможность отправки американских наземных войск в Украину "никогда не рассматривалась", хотя Соединенные Штаты и НАТО при новых российских ударах должны будут направить больше сил на восточный фланг стран НАТО.



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