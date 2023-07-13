Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Байден: Путин не применит в Украине ядерное оружие - этого не допустят Запад, Китай и остальной мир

Байден: Путин не применит в Украине ядерное оружие - этого не допустят Запад, Китай и остальной мир

13 июля, 2023 четверг
21:51
Война с Россией

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии реальной перспективы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины из-за позиции Запада, Китая и остального мира

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможных действиях России в контексте попытки мятежа группы Вагнера, американского президента попросили прокомментировать возможность использования ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – сказал он.

Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США, а на вопрос о возможных действиях главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.

  • 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Джо Байденом. Президент США заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину.
  • Сегодня Байден также заявил, что Путин не может продолжать войну в Украине годами, поскольку это не в интересах России.
Владимир Путин
ядерное оружие
Джо Байден
Читайте также:
речник ГУР Андрій Юсов
12 июля, 2023 среда
С украинскими военными начали массово связываться родственники из России: в ГУР говорят об "отвратительных ИПСО"
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
13 июля, 2023 четверг
США принесли в жертву решительную позицию по Украине в НАТО, чтобы не сломать нейтралитет Китая, - эксперт-международник Краев
Віталій Аверін
13 июля, 2023 четверг
В 47-й ОМБР "Магура" назначили главного сержанта вместо Валерия Маркуса
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 июля
12:22
Орбан о войне в Украине: Если американцы захотят, мир наступит завтра утром
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 часов до саммита НАТО в тексте коммюнике не должно было быть упоминания о приглашении Украины
12:01
OPINION
Украина – НАТО. Путин здесь ни при чем
11:59
Обновлено
Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников
11:55
Дмитрий Кулеба
"Это было досадное недоразумение": Кулеба прокомментировал высказывание Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
11:42
Теперь лента "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича доступна для просмотра онлайн
11:42
Обновлено
Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой
11:31
Сделал из собственного дома "наблюдательный пункт" за ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанта в Донецкой области
11:24
Голливудские актеры объявили забастовку из-за зарплат и использования ИИ
11:23
Чтобы выполнить план по задержаниям, россияне призывают жителей ВОТ юга Украины доносить на соседей
11:18
Индия запустит миссию Chandrayaan 3 с высадки на Луну: где смотреть старт
11:00
Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах
10:56
Kozak System представил гимн объединенной штурмовой бригады "Лють"
10:52
Укрэнерго: 13 июля вечернее потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю
10:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина будет иметь преимущество над РФ в артиллерии на отдельных направлениях благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец
10:26
російський атомний підводний човен
Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет атомные подлодки на парад ВМФ
10:26
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей: 5 человек погибли, 10 ранены. Ситуация в регионах
10:21
Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева
10:20
В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:20
Обзор
Когда Европа перестанет зависеть от армии США и подорожают ли цены на продукты. Акценты мировых СМИ 14 июля
10:08
Инфографика
Курс валют 14 июля: евро дорожает, а доллар дешевеет
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Агенты ФСБ в рясах и с кадилами
09:58
Китайские ученые разработали биомаркер для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
09:52
"На все приходит время расплаты": Череватый прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов
09:31
Обновлено
Ночная атака Украины 14 июля: в Кривом Роге уничтожено админздание коммунального предприятия, есть пострадавший
09:25
Год назад российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. В результате атаки погибли 29 человек
08:54
Пентагон
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тыс. резервистов
08:49
F-16
Южная Корея и США провели воздушные учения со стратегическим бомбардировщиком на фоне запуска КНДР баллистической ракеты
08:22
ЕС отменит ограничения на импорт японских пищевых продуктов, установленные после катастрофы на Фукусиме
08:21
Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА
08:18
Обновлено
ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки
08:00
OPINION
О манипуляциях с ленд-лизом
07:30
Увольнение российского командира 58 армии Попова подтверждает слабую оборону оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
06:55
Франция одобрила увеличение военных расходов: это вызвано войной в Украине и глобальными угрозами
06:26
Евросоюз и страны G7 осудили запуски КНДР баллистических ракет
05:55
Вагнеровцы не участвуют в боевых действиях в Украине, - Пентагон
05:28
На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов
04:53
Путин заявил, что ЧВК Вагнер юридически не существует и рассказал о встрече с Пригожиным
04:10
Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права
02:45
Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV