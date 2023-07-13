Байден: Путин не применит в Украине ядерное оружие - этого не допустят Запад, Китай и остальной мир
Президент США Джо Байден заявил об отсутствии реальной перспективы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины из-за позиции Запада, Китая и остального мира
Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг, сообщает "Европейская правда".
На вопрос о возможных действиях России в контексте попытки мятежа группы Вагнера, американского президента попросили прокомментировать возможность использования ядерного оружия.
"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – сказал он.
Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США, а на вопрос о возможных действиях главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".
"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.
- 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Джо Байденом. Президент США заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину.
- Сегодня Байден также заявил, что Путин не может продолжать войну в Украине годами, поскольку это не в интересах России.
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