Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможных действиях России в контексте попытки мятежа группы Вагнера, американского президента попросили прокомментировать возможность использования ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – сказал он.

Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США, а на вопрос о возможных действиях главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.