Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями

Об этом передает Белый дом и представитель Путина Дмитрий Песков.



Американские журналисты Сын Мин Ким и Кевин Липтак на страницах в Twitter сообщили, что главы США и РФ начали разговор в 22:35 по киевскому времени. Она продолжалась 50 минут.



Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что переговоры завершились, передает "РИА Новости".



Помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Байдена заявил, что РФ "нужен результат переговоров по гарантиям, она будет его добиваться".



По его словам, Путин и Байден договорились продлить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций.



Ушаков добавил, что Путин сообщил Байдену, что Россия "будет вести себя так, как вели бы США в вопросах обеспечения своей безопасности".



Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.



"Он четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", - сказала она.



Отмечается, что Байден также выразил поддержку дипломатии, которая начнется в начале следующего года из-за предстоящих переговоров между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.



"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", – добавила Псаки.



Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".