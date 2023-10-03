Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами и призвал к постоянной поддержке Украины
Утром 3 октября президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами союзных государств и Евросоюза для обсуждения американской финансовой поддержки
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
Разговор был инициирован вследствие недавнего принятия Конгрессом США временного законопроекта о государственных расходах, не включающего помощь Украине.
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Участниками разговора стали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелон, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Президент Польши Анджей Дуда в Х (ранее Twitter) написал, что главной темой переговоров была ситуация в Украине. Байден призвал мировых лидеров продолжать помощь. Президент Польши заявил, что страна настроена поддержать Украину.
"Я представил ситуацию в Польше – мы одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине. Президент Байден отметил наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что мы можем быть уверены в поддержке НАТО в таких ситуациях", - отметил Дуда.
- Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
- В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
- 30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун - остановку работы правительства.
- 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
- Кроме того, Байден призвал республиканцев конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что принятие в США проекта временного бюджета не угрожает поставкам оружия и оборудования, утвержденному ранее.
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