Байден проведет встречу с премьером Индии, обсудят возможное присоединение к антироссийским санкциям, - советник президента США

Об этом рассказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN .

Одной из тем встречи будет присоединение Индии к антироссийским санкциям.

Лидеры встретятся на полях саммита Quad. Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) – стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

По словам Салливана, когда Байден и Моди встретятся отдельно, их диалог будет "конструктивным и прямолинейным".

Он добавил, что это будет продолжением разговора, который президент и премьер провели 11 апреля в онлайн-формате. В частности, тогда они обсудили влияние войны России против Украины, сосредоточившись на глобальных поставках продовольствия.

На саммите будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности Тайваня. Салливан отказался предварительно комментировать совместное заявление, но сказал, что ни один из лидеров не хочет видеть военную агрессию.

В США заявили, что позиция Индии в ООН по кризису в Украине была "неудовлетворительной" , но также не удивительной, учитывая ее исторические отношения с Россией.