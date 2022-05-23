Байден проведет встречу с премьером Индии, обсудят возможное присоединение к антироссийским санкциям, - советник президента США
Президент США Джо Байден встретится во время визита в Японию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Об этом рассказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN .
Одной из тем встречи будет присоединение Индии к антироссийским санкциям.
Лидеры встретятся на полях саммита Quad. Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) – стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе
По словам Салливана, когда Байден и Моди встретятся отдельно, их диалог будет "конструктивным и прямолинейным".
Он добавил, что это будет продолжением разговора, который президент и премьер провели 11 апреля в онлайн-формате. В частности, тогда они обсудили влияние войны России против Украины, сосредоточившись на глобальных поставках продовольствия.
На саммите будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности Тайваня. Салливан отказался предварительно комментировать совместное заявление, но сказал, что ни один из лидеров не хочет видеть военную агрессию.
- В США заявили, что позиция Индии в ООН по кризису в Украине была "неудовлетворительной" , но также не удивительной, учитывая ее исторические отношения с Россией.
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