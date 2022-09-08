Байден проведет видеосаммит с союзниками по дальнейшей поддержке Украины, - Bloomberg
Президент США Джо Байден в четверг проведет видеоконференцию с союзниками по поводу следующих шагов в поддержку Украины в войне с Россией
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Байден возглавит видеовстречу позднего утра в четверг по вашингтонскому времени. В заседании примут участие лидеры "Группы семи" (G7), НАТО и Европейского союза. Кто еще приобщится к общению, не сообщается.
Агентство подчеркивает, что схожий видеоформат использовался в первые месяцы войны, и Байден возрождает его с приближением семимесячной отметки военных действий.
Байден стремился сохранить единство в поддержке Украины. Его разговор с лидерами приходится на неделю, когда в Великобритании сменилась власть и премьером стала Лиз Трасс, позиционирующая себя как ястреб в противостоянии с Россией.
Видеоконференция состоится на фоне продолжения наступления Украины на российские войска и подготовки президента РФ ко встрече с главой Китая впервые с момента начала войны в феврале.
- 8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин объявит о новом пакете помощи Украине на пятой встрече на немецкой авиабазе Рамштайн. Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что очередной пакет помощи будет включать в себя, помимо прочего, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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