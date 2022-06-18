Байден проведет переговоры с Си Цзиньпинем по пошлинам на ряд товаров из Китая
Президент США Джо Байден планирует переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по отмене пошлин на ряд китайских товаров
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
По словам Байдена, переговоры будут касаться пошлин на китайские товары, введенных при Трампе. Он отметил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.
"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден.
Помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации главе Белого дома.
Отметим, введенные при Трампе тарифы предусматривали 25-процентную пошлину на китайские товары. Санкции имели целью сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.
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