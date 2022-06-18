Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По словам Байдена, переговоры будут касаться пошлин на китайские товары, введенных при Трампе. Он отметил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.

"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден.

Помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации главе Белого дома.

Отметим, введенные при Трампе тарифы предусматривали 25-процентную пошлину на китайские товары. Санкции имели целью сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.