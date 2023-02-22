Байден против Путина. Что будет дальше с Украиной и миром

Каждый, кто имеет глаза и минимальную клепку, мог увидеть, что такое западные ценности, а что "русские скрепы".

Неожиданный приезд Байдена в Киев, его яркая фотосессия на фоне Михайловского златоверхого собора и заявление:

"Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами" - стали для россиян экзистенциальной проблемой. Большей, чем молниеносное наступление на Харьковщине и освобождение Херсона.

Джо Байден на фоне Михайловского собора, фото: Офис президента Украины

В Варшаве в канун годовщины полномасштабной войны Байден еще и добавил четкости месседжу к Путину персонально:

"Вместо легкой победы, на которую рассчитывал глава кремлевского режима, он удалился со сгоревшими танками и хаосом в рядах российского войска".

Не знаю, как у кого, но этот визит американского лидера снял определенную тревожность накануне 24 февраля. Путину ведь не просто сказали: ты Киев хотел? Так вот он приветствует топов демократии.

Кроме того, лезвием скосили еще одну глубокую рану. Российская пропаганда уже года три постоянно накручивает, что Байден уже не тот. Что он то болен деменцией, то едва передвигается по Белому дому. "Дед с деменцией" своим приездом показал всему русскому народу, что больше никто в мире их не боится. Что никто не боится "сарматов" и "посейдонов", которыми Кремль изредка пугает Вашингтон. А значит, Байден очень четко дал понять глубинному русскому народу: вытерли о вас ноги. Вы никто! И как бы не пытался Путин сохранить лицо, россиянам было сказано напрямую — у вас есть шанс на спасение.

"Я хотел бы обратиться к гражданам России. США не хотят разрушить Россию, мы не собираемся атаковать Россию. Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями. Они никогда не были врагами. Это трагедия. Президент Путин избрал войну и то, как долго война будет продолжаться, это его выбор. Он может остановить войну", – сказал Байден в Варшаве.

Честно, этот жест поддержки по силе не менее 700 танков и 1000 артиллерийских систем. Этот визит был нужен лишь для того, чтобы послушать нытье Ольги Скабеевой и Мардана относительно того, почему же мы не ударили ракетой по месту, где имел встречи Байден.

Были даже вбросы о неких "гарантиях" рашистов о приезде Байдена. В действительности их не было. И здесь нужно отметить важную деталь: все встречи американского президента в Киеве были на свежем воздухе. Не в бункере, не в подвале, не в бетонных канонирах. Поэтому даже вдохновительница большой войны Оля Скобеева была грустная, словно съела лимон.

А что же предлагает миру Путин?

Послание Путина к россиянам, как калька из выступлений позднего Брежнева. Кашель, декоративные аплодисменты и главное – очень грустные лица. Зачем это было сделано? Официально объявить, что война всерьез и надолго. Это было полировано уже известными заготовками о битве с нацистами, фашистами и проектом "антироссия". Здесь же плебсу было сказано о том, что все деньги будут идти на войну, но поддерживать штаны россиянам будут. Чтобы не было голодных бунтов как в феврале 1917 — ведь недаром в российском медийном пространстве все чаще звучит сравнение именно с голодными матросами в Петрограде. Так вот эту чернь убаюкали тезисы о развитии России: строительства, газификации, науки. Действительно Путин об этом говорит каждый год. И поверьте, за 23 года правления со сверхдоходами от газа и нефти, пожалуй, уже можно было газифицировать и отремонтировать всю Россию. Но очевидно, что сейчас плебсу перепадут какие-то крохи, чтобы все радовались, что война не зря. И мой сын погиб, чтобы в моем селе был туалет получше деревянного.

Фото: Reuters

Далее было сделано последнее предупреждение олигархам и выехавшим из России. Мол, вы здесь ели из кормушки. И она будет не ваша, если вы не выгребаете с нами войну. Так что, мол, давайте возвращайтесь. Но, по честному, призывы вкладывать в Россию и зарабатывать в России - констатация глубоких проблем. Кризис человеческих ресурсов, где что-то более или менее разумное уже уехало заграницу. И планирует остаться в новой стране всерьез и надолго.

И вишенка на торте и укол самого Байдена – это пугалки Страшной Ядеркой. Больше нечем. Именно поэтому бункерная крыса заявила о приостановлении действия договора Стратегическое наступательное оружие-3 – о сокращении количества ядерных зарядов и их носителей. Почему это послание Байдену? А потому что именно он занимался темами сокращения ядерных гонок в СССР с начала своей карьеры.

Вот только здесь нужно отметить, что Путин так и не отважился на выход из договоров – только типа приостановил участие. И не готов первый начинать новые ядерные испытания. То есть, показывает, что хочет переговоров. На своих условиях, но четкое понимание, что РФ не победит в военном плане, уже есть и у Путина.

Здесь также стоит напомнить, что прошедшая гонка вооружений для рашки закончилась 1991-м годом. И сейчас кончится. Тогда РФ от распада спасли старания Джорджа Буша-старшего. Здесь мы еще увидим, сколько может насолить миру и России.

На самом деле годовщину полномасштабной войны в Украине российские "патриоты", накаченные пропагандой, — ожидали от Путина чего-то типа объявления войны США. А вышел Брежнев с общипанными бровями с фишечкой об угрозах ядеркой.

Так что остается нам, то есть Украине - свое делать. Разбивать врага на поле боя. И перенастраивать экономику под нужды фронта. Потому что своя артиллерия с беспилотниками, вместе с американскими подарками — делает погоду. И рано или поздно принесет победу.