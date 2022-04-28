Байден просит у Конгресса США выделить $33 млрд на поддержку Украины
В четверг президент Джо Байден обратится в Конгресс с просьбой выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, а также новые юридические инструменты для усиления санкций и изъятия активов российских олигархов
Об этом сообщает CNN
Большой запрос на финансирование включает более 20 миллиардов долларов на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также 8,5 миллиарда долларов прямой экономической помощи правительству и 3 миллиарда долларов на гуманитарную и продовольственную помощь.
Часть из 20 миллиардов долларов военной помощи может быть использована для заполнения вкладов боеприпасов и оборудования из других стран, которые предоставили их Украине, что позволит этим странам полностью защитить себя.
Байден также ищет возможности конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.
Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину 24 февраля, а также помощи Киеву оправиться от войны, которая превратила города в руины и заставила свыше 5 миллионов человек бежать за границу.
Новый запрос представляет всю сумму, которую американские чиновники ожидают получить до сентября до конца финансового года.
- На минувшей неделе президент объявил, что США предоставит Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Следовательно, вместе с пакетом, объявленным на прошлой неделе, США выделили около 3,4 миллиарда долларов на помощь Украине с момента начала вторжения России 24 февраля.
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