Байден просит у Конгресса США выделить $33 млрд на поддержку Украины

Об этом сообщает CNN

Большой запрос на финансирование включает более 20 миллиардов долларов на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также 8,5 миллиарда долларов прямой экономической помощи правительству и 3 миллиарда долларов на гуманитарную и продовольственную помощь.

Часть из 20 миллиардов долларов военной помощи может быть использована для заполнения вкладов боеприпасов и оборудования из других стран, которые предоставили их Украине, что позволит этим странам полностью защитить себя.

Байден также ищет возможности конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.

Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину 24 февраля, а также помощи Киеву оправиться от войны, которая превратила города в руины и заставила свыше 5 миллионов человек бежать за границу.

Новый запрос представляет всю сумму, которую американские чиновники ожидают получить до сентября до конца финансового года.

На минувшей неделе президент объявил, что США предоставит Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Следовательно, вместе с пакетом, объявленным на прошлой неделе, США выделили около 3,4 миллиарда долларов на помощь Украине с момента начала вторжения России 24 февраля.

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