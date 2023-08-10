Байден просит Конгресс выделить дополнительно более $13 млрд в помощь Украине
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России
Об этом пишет The New York Times.
Это первый случай, когда законодатели просят увеличить финансирование с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей.
Запрос президента включает 13,1 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий. Еще 8,5 миллиарда пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны. 2,3 миллиарда он запросил на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.
"Этот запрос станет проверкой того, сохранится ли в Вашингтоне двухпартийная поддержка масштабных усилий США по поддержке Украины", – отмечает издание.
В то же время Bloomberg сообщает, что 9,5 миллиарда предназначены для закупки военного оборудования для Украины и пополнения запасов Пентагона. На продолжение военной, разведывательной и другой поддержки уйдет еще 3,6 миллиарда долларов.
По словам высокопоставленного представителя администрации, оборонная помощь рассчитана на период до конца первого квартала 2024 года. "Неудача в утверждении финансирования Украины станет переломным моментом для США через почти 18 месяцев после начала войны. Конгресс трижды принимал пакеты помощи Украине, последний раз в декабре прошлого года, без особых споров. Это также пошатнувшаяся трансатлантическая коалиция, которую Байден помог собрать для предоставления вооружений и обучение украинских военных", - отмечается в сообщении.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд. долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
- А уже 13 июня США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
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