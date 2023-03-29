Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

Байден подчеркнул. что Россия еще не разместила ядерное оружие в Беларуси и отметил, что он озабочен таким намерением Путина.

"Они еще этого не сделали. Конечно, я обеспокоен этим. Риторика Путина опасна и это вызывает беспокойство".