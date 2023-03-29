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Байден прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

29 мартa, 2023 среда
06:31
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен решением российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

Байден подчеркнул. что Россия еще не разместила ядерное оружие в Беларуси и отметил, что он озабочен таким намерением Путина.

"Они еще этого не сделали. Конечно, я обеспокоен этим. Риторика Путина опасна и это вызывает беспокойство".

  • 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
  • МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против Москвы и Минска в новый пакет санкций Евросоюза из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.
  • 27 марта МИД Китая заявил, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
Россия
Белорусь
Владимир Путин
ядерное оружие
Джо Байден
США
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