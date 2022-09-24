Байден прокомментировал последствия референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины
США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией
США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией
Об этом заявил президент США Джо Байден.
Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.
"Российские псевдореферендумы являются фикцией, ложным поводом для попытки присоединить части Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в частности Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и строгих экономических затрат для России", — говорится в заявлении.
Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет какие-либо результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.
- Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что в случае аннексии новых территорий Украины на Россию ждут быстрые и тяжелые санкции.
- Также лидеры G7 отметили: "Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное