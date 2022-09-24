США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

"Российские псевдореферендумы являются фикцией, ложным поводом для попытки присоединить части Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в частности Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и строгих экономических затрат для России", — говорится в заявлении.

Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет какие-либо результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что в случае аннексии новых территорий Украины на Россию ждут быстрые и тяжелые санкции.

Также лидеры G7 отметили: "Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

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