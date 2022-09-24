English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Байден прокомментировал последствия референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины

Байден прокомментировал последствия референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины

24 сентября, 2022 суббота
05:59
война с Россией

США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией

США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

"Российские псевдореферендумы являются фикцией, ложным поводом для попытки присоединить части Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в частности Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и строгих экономических затрат для России", — говорится в заявлении.

Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет какие-либо результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

  • Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что в случае аннексии новых территорий Украины на Россию ждут быстрые и тяжелые санкции.
  • Также лидеры G7 отметили: "Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Джо Байден
санкции против России
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
22 сентября, 2022 четверг
Позорное решение Харьковского областного совета
жінка ЗСУ
21 сентября, 2022 среда
Определена категория женщин, которые обязательно должны стать на военный учет: законопроект был принят в первом чтении
Каховський міст
23 сентября, 2022 пятница
ВСУ ударили по Каховскому мосту, когда через него проходила колонна российской техники
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.89
    Покупка 40.89
    Продажа 41.85
  • EUR
    Покупка 40.01
    Продажа 41.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
07:13
В Херсонской и Запорожье раздают повестки мужчинам, получившим паспорта РФ, — Генштаб ВСУ
07:00
Лига наций: результаты всех матчей 23 сентября
06:45
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной
06:21
Украина Турция
"В этой войне мы на стороне Украины": Турция не будет признавать результаты псевдореферендумов
05:36
"Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – лидеры G7 о "референдумах" РФ
05:11
Россияне обстреляли Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
04:44
В течение суток ВСУ нанесли 20 авиаударов и около 300 артиллерийских. Уничтожена понтонная переправа, ЗРК "Тор", 5 скоплений и 1 колонна врага, - ОК "Юг"
04:17
Оккупанты 23 сентября на Юге запустили 9 иранских дронов, большинство из них сбито, 1 человек погиб
03:55
Враг применил химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний, - ОК "Юг"
03:27
Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на платежную систему "Мир", - росСМИ
02:59
"Повар Путина" Пригожин заявил, что его сын воюет в составе ППК "Вагнер". РосСМИ утверждают, что он – бизнесмен
02:32
Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть Газпромбанк, Касперский, LPG, недвижимость и алмазы, - Bloomberg
02:05
Telegram заблокировал несколько каналов российских и белорусских пропагандистов
01:38
санкции против рф
В случае аннексии новых территорий Украины Россию ждут скорые и тяжелые санкции, - Белый дом
01:12
На Днепропетровщине сбитый ВСУ иранский дрон-камикадзе упал во двор - шесть человек пострадали
00:48
Владимир Зеленский
Зеленский: РФ пытается мобилизовать крымских татар и уничтожить крымскотатарский народ
00:44
Членство России в Совбезе ООН следует приостановить, - глава Евросовета Шарль Мишель
00:14
Российский олигарх Абрамович был одним из посредников при недавнем обмене пленных, – Bloomberg
2022, пятница
23 сентября
23:41
Италия победила Англию в Лиге наций
23:28
Сергей Аксенов
Гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что его сын получил повестку и мобилизовался на войну с Украиной
23:25
Украина выгнала посла Ирана из-за ударов России иранскими дронами
23:14
На Донбассе ВСУ уничтожили базу россиян в Ясиноватой
23:08
У Зеленского дали советы жителям Крыма, как избежать российской мобилизации и участия в войне
22:53
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия начала активно применять иранские дроны-камикадзе в войне против Украины. Колонка Сергея Згурца
22:45
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 сентября
22:20
Более 4 тыс. врагов и предателей: СБУ установила причастных к подготовке псевдореферендумов на оккупированных территориях
22:01
Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций
21:51
Следы пыток, отрезанные гениталии: из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел, большинство – гражданские
21:44
Молодежная сборная Украины проиграла Словакии в первом матче плей-офф отбора на Евро-2023
21:26
До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия
20:56
Эксклюзив
"Это почти то же, что поставить памятник Путину": нардеп Княжицкий о сооружении Екатерине II в Одессе
20:56
Toyota
Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg
20:55
В Мариуполе в школе взорвался снаряд, ранены дети, - горсовет
20:33
Украинская ПВО сбила российский вертолет
20:28
В правительстве Польши высказались против приема убегающих от мобилизации россиян
20:22
Алчевск
Работников Алчевского металлургического комбината мобилизовали. Выпуск продукции на предприятии полностью остановлен
20:19
Эксклюзив
В РФ термин "специальная военная операция" придумали, чтобы не декларировать цели войны, - глава Минреинтеграции Черныш
20:10
С начала суток Россия совершила 15 обстрелов с РСЗО, 1 ракетный и 2 авиаудара по Украине
20:04
Австралия призвала Китай заставить Путина закончить войну с Украиной
19:57
Из большинства оккупированных населённых пунктов ограничен выезд. Рашисты готовятся к мобилизации местных мужчин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV