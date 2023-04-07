Байден продлил срок действия санкций США против РФ
Президент США Джо Байден объявил о продлении на год действия ряда санкций против РФ, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Я решил, что необходимо продолжить чрезвычайное положение, объявленное Указом № 14024 о вредной внешней деятельности правительства Российской Федерации", - отметил президент США.
Режим чрезвычайного положения продолжается из-за следующих действий РФ:
- Усилия, направленные на подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
- Участие и содействие злонамеренной кибернетической деятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
- Содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- Экстерриториальная деятельность, направленная против диссидентов или журналистов;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов;
- Нарушения устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств - в дальнейшем представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
- Напомним, президент США Джо Байден продлил в год действие указа о чрезвычайном положении.
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