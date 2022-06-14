Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года
Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси, наложенные из-за фальсификации президентских выборов
Об этом было сообщено на официальной странице Белого дома.
Большие экономические ограничения в отношении Беларуси были введены в США в 2020 году. Причиной для введения санкций в Белом доме называют незаконную и репрессивную деятельность властей в Беларуси, связанную с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидацию политической оппозиции.
Кроме того, правительству страны инкриминируют создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам.
- Напомним, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. 14 августа ЦИК объявил их окончательные результаты – "победил" действующий президент Александр Лукашенко, однако весь цивилизованный мир не признал их. Сразу после выборов начались народные протесты, которые удалось подавить с помощью войск России.
- 23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич . Он находился на борту самолета Афины – Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве.
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