Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года

Об этом было сообщено на официальной странице Белого дома.

Большие экономические ограничения в отношении Беларуси были введены в США в 2020 году. Причиной для введения санкций в Белом доме называют незаконную и репрессивную деятельность властей в Беларуси, связанную с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидацию политической оппозиции.

Кроме того, правительству страны инкриминируют создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам.

Напомним, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. 14 августа ЦИК объявил их окончательные результаты – "победил" действующий президент Александр Лукашенко, однако весь цивилизованный мир не признал их. Сразу после выборов начались народные протесты, которые удалось подавить с помощью войск России.

23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич . Он находился на борту самолета Афины – Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb