Байден продлил на год действие санкций против России за войну в Украине

Об этом говорится в послании президента Конгресса США о продолжении чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с событиями в Украине, сообщает Укринформ.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая заявленную аннексию Крыма и применение против Украины продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - отмечается в послании.

Поэтому, подчеркнул президент, "я решил, что необходимо продолжать чрезвычайную ситуацию", объявленную исполнительным указом 13660 г. в связи с событиями в Украине и санкции против России.