Байден продлил действие первых санкций против РФ еще на год

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как говорится в указе, согласно законодательству США, действие санкций прекращается, если в течение 90 дней до годовой даты их объявления президент не сообщит о продлении действия установленных ограничений.

Отмечается, что поскольку российское правительство не прекратило "вредную внешнюю деятельность", которая "продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", президент США решил продлить действие антироссийских санкций после 15 апреля 2023 года еще на один год.

В частности, среди перечисленных в указе видов вредной деятельности правительства России за рубежом указаны:

попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и деятельность демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;

поддержка правительством РФ злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;

использование транснациональной коррупции в целях влияния на иностранные правительства;

экстерриториальная деятельность, направленная против диссидентов и журналистов;

попытки подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов;

нарушение общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Напомним, 15 апреля 2021 года Соединенные Штаты объявили о выведении 10 российских дипломатов и новых санкций в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность. Также было ограничено сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ.

Это были первые санкции США, введенные против России при президентстве Джо Байдена.