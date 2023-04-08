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Байден продлил действие первых санкций против РФ еще на год

8 апреля, 2023 суббота
06:22
война с Россией Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против РФ, введенные в апреле 2021 года из-за вредной внешней деятельности правительства России и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как говорится в указе, согласно законодательству США, действие санкций прекращается, если в течение 90 дней до годовой даты их объявления президент не сообщит о продлении действия установленных ограничений.

Отмечается, что поскольку российское правительство не прекратило "вредную внешнюю деятельность", которая "продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", президент США решил продлить действие антироссийских санкций после 15 апреля 2023 года еще на один год.

В частности, среди перечисленных в указе видов вредной деятельности правительства России за рубежом указаны:

  • попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и деятельность демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • поддержка правительством РФ злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • использование транснациональной коррупции в целях влияния на иностранные правительства;
  • экстерриториальная деятельность, направленная против диссидентов и журналистов;
  • попытки подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов;
  • нарушение общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Напомним, 15 апреля 2021 года Соединенные Штаты объявили о выведении 10 российских дипломатов и новых санкций в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность. Также было ограничено сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ.

Это были первые санкции США, введенные против России при президентстве Джо Байдена.

  • 7 апреля 2023 года президент США Джо Байден объявил о продлении на год действия ряда санкций против РФ, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Мир
Россия
санкции против России
США
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