Байден призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка из-за обвинения в сексуальных домогательствах

Об этом рассказывает ВВС .



В прошлом году несколько женщин обвинили губернатора штата Нбю-Йорк Джеймса Куомо в сексуальных домогательствах. Политик отвергал все обвинения в том, что трогал женщин ненадлежащим образом, и отказался уйти в отставку, несмотря на призывы своих коллег-демократов. Он сам предложил генеральному прокурору Летиции Джеймс провести расследование.



Расследование по губернатора продолжалось около месяца, следователи опросили почти 200 человек, в том числе его сотрудниц и некоторых женщин, которые жаловались раньше на Куомо. Были изучены десятки тысяч документов, фотографий и текстовых сообщений.



"Независимое расследование пришло к выводу, что губернатор Нью-Йорка добивался множества женщин и, действуя таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", - заявила генеральный прокурор Джеймс.



Теперь губернатору может быть объявлен импичмент, американская полиция также может возбудить против него уголовное дело.



В ответ на результаты расследования президент США Джо Байден заявил, что Куомо следует уйти со своего поста.



"Я думаю, он должен подать в отставку", - сказал Байден журналистам в Белом Доме.



"Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Этого мне пока точно не известно. Я еще не ознакомился со всеми сведениями", - добавил он.



Куомо занимает должность губернатора третий срок подряд и недавно объявил о намерении баллотироваться на пост в четвертый раз.

