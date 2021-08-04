Байден призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка из-за обвинения в сексуальных домогательствах
После расследования генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс президент США Джо Байден высказался за добровольную отставку губернатора-демократа Джеймса Куомо с должности
Об этом рассказывает ВВС .
В прошлом году несколько женщин обвинили губернатора штата Нбю-Йорк Джеймса Куомо в сексуальных домогательствах. Политик отвергал все обвинения в том, что трогал женщин ненадлежащим образом, и отказался уйти в отставку, несмотря на призывы своих коллег-демократов. Он сам предложил генеральному прокурору Летиции Джеймс провести расследование.
Расследование по губернатора продолжалось около месяца, следователи опросили почти 200 человек, в том числе его сотрудниц и некоторых женщин, которые жаловались раньше на Куомо. Были изучены десятки тысяч документов, фотографий и текстовых сообщений.
"Независимое расследование пришло к выводу, что губернатор Нью-Йорка добивался множества женщин и, действуя таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", - заявила генеральный прокурор Джеймс.
Теперь губернатору может быть объявлен импичмент, американская полиция также может возбудить против него уголовное дело.
В ответ на результаты расследования президент США Джо Байден заявил, что Куомо следует уйти со своего поста.
"Я думаю, он должен подать в отставку", - сказал Байден журналистам в Белом Доме.
"Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Этого мне пока точно не известно. Я еще не ознакомился со всеми сведениями", - добавил он.
Куомо занимает должность губернатора третий срок подряд и недавно объявил о намерении баллотироваться на пост в четвертый раз.
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