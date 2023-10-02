Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал республиканцев Конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине во избежание нового правительственного кризиса в ноябре
Об этом сообщает Reuters .
Президент США Джо Байден в воскресенье, 1 октября, призвал республиканцев Конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к закрытию правительства.
Байден отметил, что республиканцы пообещали оказать данную помощь путем отдельного голосования.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Я вполне ожидаю, что спикер придерживается своих обязательств по обеспечению принятия закона и поддержки, необходимой для помощи Украине, которая защищается от агрессии и жестокости", - сказал он журналистам в Белом доме.
Отвечая на вопрос, может ли он доверять Маккарте в соблюдении соглашений, Байден сказал: "Мы только что заключили одну из них по Украине, поэтому узнаем".
Байден призвал республиканцев действовать быстро во избежание нового кризиса в ноябре.
"Не теряйте время, как вы это делали все лето. Примите бюджетное соглашение на год. Уважайте соглашение, которое мы заключили несколько месяцев назад".
Байден отказался высказаться, должны ли демократы поддержать Маккарти, если ему нужны их голоса, чтобы сохранить свой пост спикера Палаты представителей. Президент сказал, что оставит это решение на усмотрение лидеров демократов в Конгрессе.
-
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял , что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
-
В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
-
30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.
-
1 октября посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила , что принятие в США проекта временного бюджета для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное