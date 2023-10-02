Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине

Об этом сообщает Reuters .

Президент США Джо Байден в воскресенье, 1 октября, призвал республиканцев Конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к закрытию правительства.

Байден отметил, что республиканцы пообещали оказать данную помощь путем отдельного голосования.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Я вполне ожидаю, что спикер придерживается своих обязательств по обеспечению принятия закона и поддержки, необходимой для помощи Украине, которая защищается от агрессии и жестокости", - сказал он журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос, может ли он доверять Маккарте в соблюдении соглашений, Байден сказал: "Мы только что заключили одну из них по Украине, поэтому узнаем".

Байден призвал республиканцев действовать быстро во избежание нового кризиса в ноябре.

"Не теряйте время, как вы это делали все лето. Примите бюджетное соглашение на год. Уважайте соглашение, которое мы заключили несколько месяцев назад".

Байден отказался высказаться, должны ли демократы поддержать Маккарти, если ему нужны их голоса, чтобы сохранить свой пост спикера Палаты представителей. Президент сказал, что оставит это решение на усмотрение лидеров демократов в Конгрессе.