Байден призвал Путина принять меры в отношении атак российских хакеров
Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры
Об этом сообщает НВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Собеседники "высоко оценили" работу команд после саммита стран.
Байден обсудил с Путиным кибератаки хакеров из РФ, коснувшиеся США и других стран, и призвал Кремль принять меры, чтобы прекратить эту деятельность.
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Байден заявил, что США сделают все для защиты своих граждан и инфраструктуры перед киберугрозами.
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