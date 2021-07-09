Байден призвал Путина принять меры в отношении атак российских хакеров

Об этом сообщает НВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



Собеседники "высоко оценили" работу команд после саммита стран.



Байден обсудил с Путиным кибератаки хакеров из РФ, коснувшиеся США и других стран, и призвал Кремль принять меры, чтобы прекратить эту деятельность.



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Байден заявил, что США сделают все для защиты своих граждан и инфраструктуры перед киберугрозами.