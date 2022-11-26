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Байден призвал почтить память жертв Голодоморов

26 ноября, 2022 суббота
16:44
Мир

Президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов, совершенных Россией на территории Украины

Об этом сообщило посольство США.

"В то время как храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы не забываем почтить также жертв несправедливости и ужасов, причиненных Украине в прошлом", - подчеркнул Байден.

Он почтил стойкость украинского народа, пережившего пытки голодом режимом Сталина.

"Во время своего правления Иосиф Сталин ввел жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание умышленного голода в 1932-33 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей. Мы чтим память всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, США подтверждают непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"И мы кланяемся перед отважным украинским народом, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию", - заявил американский президент.

  • 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1923-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
  • Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Аналогичное решение было принято депутатами парламента Румынии. Немецкие депутаты договорились принять важную резолюцию по Голодомору на следующей неделе.

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