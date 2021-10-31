Байден призвал Меркель поддержать Украину и не разрешить России манипулировать газовым вопросом

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Интерфакс-Украина .

Она была обнародована по итогам переговоров Джо Байдена с Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцом в Риме.

"Президент Байден отметил важность продолжения работы для реализации совместного соглашения США и Германии о поддержке Украины и энергетической безопасности Европы с целью гарантировать, что Россия не сможет манипулировать поставками природного газа ради губительных политических целей", - говорится в заявлении.