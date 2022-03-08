Байден призвал Конгресс оказать Украине поддержку на $12 млрд

Об этом он заявил в своем обращении 8 марта по вторжению РФ в Украину, сообщает Еспресо.TV.



"Это уже понятно: Украина никогда не будет победой для Путина. Путин, возможно, сможет взять город, но он никогда не сможет удержать страну", – заявил Байден.



По словам президента США, он призвал Конгресс принять решение о выделении пакета помощи Украине в 12 миллиардов долларов.

Напомним, 8 марта президент Байден также объявил о запрете на импорт российской нефти .