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Байден призвал хунту в Нигере освободить президента Базума

3 августа, 2023 четверг
14:10
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере освободить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Там указано, что в этом году Нигер отмечает 63-ю годовщину независимости и сталкивается с серьезным вызовом для своей демократии.

"В этот критический момент Соединенные Штаты стоят вместе с народом Нигера, чтобы почтить наше многолетнее партнерство, основанное на общих демократических ценностях и поддержке гражданского управления. Нигерийский народ имеет право выбирать своих лидеров. Он выразил свою волю через свободные и честные выборы - и это нужно уважать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что важными для партнерства между Нигером и США защита фундаментальных демократических ценностей, отстаивание конституционного порядка, правосудия и права на мирные собрания.

"Я призываю к немедленному освобождению президента Базума и его семьи, а также к сохранению тяжело заработанной демократии в Нигере", - подчеркнул Байден.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к освобождению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

3 августа США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Африка
Джо Байден
США
военный переворот
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