Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Об этом пишет NBC News.



"Американские граждане должны уехать сейчас", - заявил Джо Байден.



По его словам, США в ситуации с российской агрессией против Украины имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире.



"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - отметил президент США.



Кроме того, он назвал президента РФ Владимира Путина достаточно умным, чтобы не делать ничего, что могло бы отрицательно сказаться на гражданах США.



Также Джо Байден подчеркнул, что не будет направлять войска в Украину, поскольку это может привести к мировой войне.



"Нет. Когда американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - заметил он.



В четверг, 10 февраля, Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Украину и не посещать ее из-за угрозы военного вторжения со стороны РФ и коронавируса.



"Не ездить в Украину из-за усиления угроз российских военных действий и COVID-19; те, кто в Украине, должны уехать сейчас коммерческим или частным путем", - говорится в сообщении.



В документе подчеркнули, что правительство США не сможет эвакуировать американцев в случае военной агрессии РФ в Украине.

Напомним, ранее посольство США призвало американцев без сомнений выехать за пределы Украины.

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